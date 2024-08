Venite se la stanno prendendo con una ragazza Botte dopo il tentato furto di un marsupio | un arresto

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 30 agosto 2024) Mantova – La polizia di Mantova ha arrestato per rapina un 27enne nigerianoche alcune chiamate al 112 segnalavano l’aggressione ai danni unain mezzo ad una strada. Secondo quanto ricostruito l'uomo si sarebbe avvicinato alla giovane e ai suoi amici per poi afferrare di colpo ildellae tentare la fuga. Non è però riuscito ad allontanarsi,pochi passi è stato bloccato dalla vittima e da un suo amico. È scaturita una lite con il rapinatore che tentava in tutti i modi di mantenere il bottino. Non riuscendo nell'intento il 27enne ha deciso di cambiare bersaglio, strappando con forza il cellulare dal collo della, per poi riuscire a scappare. Una fuga che si è conclusa poco, quando gli agenti della Questura di macchina hanno bloccato il ragazzo e hanno recuperato la refurtiva.