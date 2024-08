Venezia 2024 è il giorno di Nicole Kidman | le sue interpretazioni cult

Leggi tutta la notizia su amica

(Di venerdì 30 agosto 2024) L’attesa è tutta per lei: dopo Monica Bellucci e Angelina Jolie,aspetta un’altra diva., 57 anni, è la star del terzodel Festival del Cinema. In Laguna sbarca con Babygirl, thriller erotico di Halina Reijn in cui interpreta una potente manager che mette tutto in discussione quando inizia una torrida relazione con un suo stagista, di molti anni più giovane.