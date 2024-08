US Open sorpresa | Alcaraz eliminato al secondo turno

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di venerdì 30 agosto 2024) (Adnkronos) – Carlosaldell’US2024. Lo spagnolo, testa di serie numero 3, oggi 30 agosto viene sconfitto in 3 set dall’olandese Botic van de Zandschulp, numero 74 del ranking, che si impone per 6-1, 7-5, 6-4 in 2h19?. Il clamoroso passo falso dell’iberico, campione a Flushing Meadows nel 2022 e finalista un anno fa, cambia il quadro nella parte di tabellone in cui si trova Jannik Sinner: l’azzurro, numero 1 del mondo, e lo spagnolo avrebbero potuto incontrarsi in semifinale. Il k.o. dicambia la situazione nella parte alta del main draw. Lo spagnolo esce di scena dopo una prestazione pessima in particolare nel primo set, in cui di fatto non si presenta in campo (0 colpi vincenti e 8 errori gratuiti).