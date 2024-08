US Open sorpresa | Alcaraz eliminato al secondo turno

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di venerdì 30 agosto 2024) Lo spagnolo battuto dall'olandese van de Zandschulp Carlosaldell'US2024. Lo spagnolo, testa di serie numero 3, oggi 30 agosto viene sconfitto in 3 set dall'olandese Botic van de Zandschulp, numero 74 del ranking, che si impone per 6-1, 7-5, 6-4 in 2h19'. Il clamoroso passo falso