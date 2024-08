US Open Sinner sulle critiche di Kyrgios | Non voglio rispondergli Se mi intervistasse…

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 30 agosto 2024) Jannikieri si è sbarazzato dello statunitense Alex Michelsen (n.49 ATP) con il punteggio di 6-4 6-0 6-2 e ha potuto staccare il pass per il terzo turno degli US2024. L’altoatesino, quindi, dopo un match d’esordio non brillantissimo, ha alzato i giri del motore contro il padrone di casa, e ora sul suo cammino ci sarà nel terzo round l’australiano Chris O’Connell, uscito vittorioso dal match contro Mattia Bellucci. Ma, dopo la rivelazione del “caso-doping” di qualche giorno fa, la vita di Jannikè cambiata. Dentro e fuori dal campo. Un percorso non semplice che il nativo di San Candido sta affrontando a testa alta, ma che non può non aver lasciato scorie dentro i suoi pensieri. Molti colleghi, dopotutto, hanno voluto dire la loro sul suo caso, esprimendo talvolta commenti caustici, anche se spesso informati male o parzialmente sull’accaduto.