US Open 2024 Musetti in campo questa sera alle 2330 | con Nakashima per gli ottavi di finale

(Di venerdì 30 agosto 2024) New York, 30 agosto– Lorenzooggi contro Brandonnel terzo turno del singolare maschile dell’US. L’azzurro, testa di serie numero 18, nel programma del 30 agostoscende in– in diretta tv e streaming – contro lo statunitense per cercare un posto neglidia New York., testa di serie numero 18, è reduce dalla vittoria nella maratona di quasi 4 ore contro il serbo Miomir Kecmanovic: 2 match point annullati e successo al quinto set per il toscano. Ora, la sfida con, numero 50 del ranking e come tutti gli americani particolarmente pericoloso sul cemento.si è aggiudicato l’unico confronto diretto con, imponendosi in 3 set sull’erba del Queen’s a giugno. Il match è il quarto in programma sulnumero 17, dove si comincia11 americane (le 17 in Italia) con una sfida di doppio femminile.