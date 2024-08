Uno stage di psicologia per mamma e papà

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 30 agosto 2024) Sono uno studente laureando inall'Università di Urbino, nato e cresciuto in provincia di Teramo, in Abruzzo. Ho 24 anni e ho una forte passione per la, tanto da aver creato una petizione per provare a rendere obbligatorio un percorso psicologico per aspiranti mamme e, sostenuto dallo Stato, viste le numerose evidenze scientifiche che rimarcano il ruolo del trauma intergenerazionale e su come questo influenzi il percorso di crescita, di benessere di salute mentale e fisico del nuovo genito. C’è da rimarcare inoltre come la relazione genitore-figlio sia influenzata dalla preparazione genitoriale, e come vi sia la necessità di lavorare sui traumi genitoriali affinché il figlio nasca e cresca in un ambiente stabile, per evitare il rischio che il figlio assuma e metta in pratica questi tratti disfunzionali adottati dalla pratica genitoriale.