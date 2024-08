Università degli studi Link | aperti i bandi per le iscrizioni ai corsi di laurea a numero programmato

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di venerdì 30 agosto 2024) Un autunno denso di iniziative per l’, che per l’a.a. 2024/2025 si prepara ad accogliere nelle sue aule, oltre 1000 aspiranti professionisti nell’area medico-sanitaria e docenti nella scuola dell’infanzia e della primaria. Laintende essere sempre più un Ateneo di riferimento nel panorama universitario nazionale per la formazione e per soddisfare il fabbisogno L'articoloper leaidi