Un thriller psicologico ed erotico sul senso di colpa le relazioni famigliari e la vendetta Da ottobre su Apple TV+

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di venerdì 30 agosto 2024) Il premio Oscar Alfonso Cuarón non ha resistito, ha ceduto al canto della serialità. Al Festival di Venezia ha presentato in anteprima mondiale Disclaimer, la sua prima serie tv con Cate Blanchett e Sasha Baron Cohen. Arriverà suTV+ dall’11, ed è da non perdere.