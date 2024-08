Un nuovo contratto a sanità privata ed Rsa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 30 agosto 2024) "Il loroè scaduto da anni e ora dicono che il tempo è finito. Sono i dipendenti dellae delle Rsa a cui si applicano i contratti Aiop-Aris(scaduto da oltre 6 anni) e Aiop Rsa-Aris RsaA (scaduto da oltre 12 anni): in Toscana sono circa 5mila e lavorano in una quarantina di strutture private sparse in tutta la regione".