ULTIM’ORA – Osimhen-Al Ahli c’è l’accordo per il trasferimento | Le cifre – SKY

(Di venerdì 30 agosto 2024) Victorè a un passo dall’Al. Sky Sport rivela: contratto faraonico per il nigeriano, il Napoli incassa una cifra record. La telenovelaè giunta al capitolo finale. L’attaccante del Napoli è pronto a dire sì all’Al, conda capogiro. Sky Sport, attraverso l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, ha lanciato la bomba su Twitter: “-Al, operazione in chiusura: accordi in via di definizione!” I dettagli dell’affare fanno girare la testa. Sky rivela: “Victorall’Al, parti che lavorano sui dettagli finali: contratto di 4 anni a circa € 40m all’anno. Il Napoli dovrebbe guadagnare circa 80 milioni di euro + bonus. Sarà inclusa una clausola rescissoria”. Il bomber nigeriano si appresta quindi a diventare uno dei calciatori più pagati al mondo. Un contratto quadriennale da 40 milioni a stagione è un’offerta impossibile da rifiutare.