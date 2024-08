Ultime Notizie Roma del 30-08-2024 ore 08 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 30 agosto 2024)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio il fondatore di telegram Pavel durov sotto inchiesta anche per violenze gravi sono dei suoi figli l’inchiesta è stata aperta ora riguarda fatti avvenuti a Parigi il miliardario Russo è stato arrestato in Francia 12 capi di accusa per cui la mancanza di misure sul sito Social stiamo parlando di telegram contro il traffico di droga e contro la pedopornografia i giudici hanno concesso la libertà condizionata Ma gli è stato vietato di lasciare il paese andiamo in Medio Oriente Israele ha provato tregua umanitarie temporanea nella striscia di Gaza per facilitare la vaccinazione contro la poliomielite per la popolazione locale lo rendono noti alcuni media ma l’ufficio del primo ministro nega di aver utilizzato una tregua pur confermando di aver approvato la designazione di alcune aree nella ...