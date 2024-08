Ue Meloni | riconoscere a Italia ruolo adeguato in Commissione

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 30 agosto 2024) Roma, 30 ago. (askanews) – “Ovviamente continuiamo a lavorare sulche chiediamo venga affidato all’” nellaUe, “e nonostante veda moltini che tifano contro unalla nostra nazione, non ho motivo di credere che quelnon verrà riconosciuto”. Lo ha detto in Consiglio dei ministri la presidente del Consiglio Giorgia, annunciando la scelta di Raffaele Fitto come commissario europeo dell’. “Non – ha aggiunto – per simpatia o antipatia verso il nostro governo, ma più banalmente, perché siamo l’, nazione fondatrice, seconda manifattura e terza economia europea, terzo Stato membro per popolazione, con primati in tantissimi campi. E, oggi, possiamo contare anche su una ritrovata stabilità politica e una solidità economica che pochi altri hanno nel resto d’Europa”.