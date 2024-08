Ue Meloni in Cdm | Oggi a von der Leyen nome Fitto come commissario europeo

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di venerdì 30 agosto 2024) La premier: "E' una scelta dolorosa per me, credo anche per lui, e per il governo, ma è una scelta necessaria" “Ritengo opportuno condividere con tutti voi, dopo averlo fatto già da tempo con gli altri leader della maggioranza, una decisione estremamente importante. Ho ricevuto la lettera della presidente della Commissione europea von der