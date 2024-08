Ue | Magi ‘Fitto pagherà isolamento Meloni’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 30 agosto 2024) Roma, 30 ago. (Adnkronos) – ?Raffaele Fitto, designato oggi dal governo alla carica di commissario europeo italiano,sulla propria pelle l?a cui ci ha ridotto la premier Giorgia Meloni, che non votando Ursula Von der Leyen, ha fatto uscire l?Italia dalla stanza dei grandi paesi europei riducendolo a paesello scontroso di provincia”. Lo dichiara il segretario di Più Europa, Riccardo.“Lo dichiara il segretario di Più Europa Riccardo.Fittoil fatto di avere un vicepremier che quotidianamente attacca l?Ue e un ministro dell?economia che paragona l?Unione Europea all?unione sovietica. Paga anni di complottismo antieuropeo della destra che oggi governa l?Italia. Il lavoro di Fitto parte già in salita e i suoi principali avversari sono proprio i suoi compagni e alleati di governo in Italia. Si prepari a doversi difendere innanzitutto da loro?.