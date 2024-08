Ue Fitto | pronto a dare mio contributo nella Commissione

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 30 agosto 2024) Roma, 30 ago. (askanews) – “Ringrazio il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Consiglio dei Ministri per la fiducia accordata nell’indicarmi a ricoprire il ruolo di membro dellaeuropea”. Lo ha affermato il Ministro per gli affari europei, Raffaele, designato oggi in Cdm per l’incarico di Commissario europeo.si è dichiaratoil proprioper raggiungere gli obiettivi della nuova. “Attendo adesso con fiducia i prossimi passaggi previsti dai Trattati per il completamento del processo di nomina. Nei prossimi cinque anni – ha spiegatoin una nota – laguidata da Ursula Von der Leyen avrà un ruolo fondamentale per il rafforzamento dell’Unione europea, del benessere e della sicurezza dei suoi cittadini nonché per favorire la soluzione delle maggiori crisi internazionali.