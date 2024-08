Ue | da pupillo Berlusconi ad ' ambasciatore' Meloni chi è Fitto la carta italiana per Bruxelles**

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 30 agosto 2024) Roma, 30 ago. (Adnkronos) - E' Raffaelela '' che Giorgiagiocherà in Europa, per spuntare un ruolo di peso -si spera anche una vicepresidenza esecutiva- nel secondo governo capitanato da Ursula von der Leyen. Una "scelta dolorosa", per ammissione della stessa premier, che dovrà rinunciare a uno degli uomini più fidati e a lei più vicini. I suoi soprannomi sono vari. Il 'golden boy del Tavoliere', l'enfant prodige di Maglie', il 'bambino', per il volto pulito e giovanile. Classe '69, da Maglie, paese che diede i natali ad Aldo Moro, Raffaeleè sempre stato molto riservato, mai una parola fuori posto. Dai modi felpati e gentili. Molto democristiani, visto la sua militanza, appena ventenne, nella Balena Bianca che fu.