Turchia | oltre 5 000 casi di tortura e abusi documentati nel 2023

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di venerdì 30 agosto 2024) Un rapporto pubblicato dall’Associazione per i diritti umani (?HD) afferma che ilnelsono stati5.000di5.000diL’Associazione per i diritti umani (?HD) ha riferito che nel, in, 5.312 persone sono state sottoposte ao maltrattamenti. Il rapporto annuale dell’?HD afferma