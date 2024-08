Traffico Roma del 30-08-2024 ore 20 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 30 agosto 2024) Luceverdeveri trovati dalla redazionenel complesso regolare sulla principale rete viaria della capitale brevi rallentamenti sulla tangenziale Tra via Salaria via dei Campi Sportivi in azione dello Stadio Olimpico prudenza poi su viale Jonio dove segnalato un incidente all’altezza di via Monte Circeo possibili rallentamenti e fino alle 16 di domani sabato 31 agosto chiuse via Falcone e Borsellino e via dei Cavalieri di Vittorio Veneto la cosiddetta panoramica questo per interventi necessari per mettere in sicurezza le aree verdi di parco Monte Mario colpite recentemente da un vasto incendio per lavori di potatura al Testaccio anche domani tra le 7 e le 17 chiusa via Galvani tra via Marmorata e via zabaglia deviazioni anche per il trasporto pubblico per lo stesso motivo in Viale Guglielmo Marconi fino a domani carreggiata ridotta tra Piazza Augusto Righi e Piazza della ...