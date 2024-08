Traffico Roma del 30-08-2024 ore 18 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 30 agosto 2024) LuceverdeBen ritrovati dalla redazioneintenso sul Raccordo Anulare rallentamenti e code in carreggiata esterna tra Laurentina e Tuscolana sulla diramazione diSud Ci sono code per veicolo in panne tra San Cesareo e l’auto sole in questa direzione e dopo un incidente restano rallentamenti e code su via Nomentana all’altezza del raccordo anulare in direzione di Sant’Alessandro per un altro incidente su via Prenestina nei pressi di via Alife altro incidente sul Lungotevere degli Anguillara a Ponte cestio sono possibili difficoltà per ilè fino alle 16 di domani sabato 31 agosto chiusa via Falcone Borsellino e via dei Cavalieri di Vittorio Veneto la cosiddetta panoramica questo per interventi necessari per mettere in sicurezza le aree verdi di parco Monte Mario colpite recentemente da un vasto incendio e da oggi è fino al 10 settembre chiusa per lavori via ...