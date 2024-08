Traffico Roma del 30-08-2024 ore 17 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 30 agosto 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità prudenza su via dei Monti Tiburtini per l’incendio di un veicolo nei pressi di via dei Durantini e fino alle 16 di domani sabato 31 agosto chiuse via Falcone Borsellino e via dei Cavalieri di Vittorio Veneto la cosiddetta panoramica questo per interventi necessari per mettere in sicurezza le aree verdi di parco Monte Mario colpite recentemente da un vasto incendio e da oggi al 10 settembre chiusa per lavori via Cimarosa viale Liegi e via Boccherini per lavori di potatura in Viale Guglielmo Marconi ancora per oggi e domani carreggiata ridotta tra Piazza Augusto Righi e Piazza della Radio Per quanto riguarda il trasporto pubblico ricordiamo che sulla linea a della metropolitana Restano chiuse per lavori le stazioni di Ottaviano di spagna e di Furio Camillo i treni transitano senza fermarsi In ...