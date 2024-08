Traffico Roma del 30-08-2024 ore 12 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 30 agosto 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità incidente con rallentamenti e code sulla via Cassia altezza La storta nelle due direzioni altro incidente sulla via Pontina file tra Castelno e Pomezia Nord verso Latina riaperta al transito lavori quindi te la tangenziale est tra San Lorenzo Largo Settimio Passamonti e viale Castrense fino alle 16 di domani sabato 31 agosto chiuse via Falcone e Borsellino e via dei Cavalieri di Vittorio Veneto la cosiddetta panoramica e questo per interventi necessari per mettere in sicurezza le aree verdi di parco Monte Mario colpite recentemente da un vasto incendio da 10 di settembre chiusa per lavori via Cimarosa tra viale Liegi e via Boccherini per i lavori di potatura in Viale Guglielmo Marconi ancora per oggi e domani carreggiata ridotta tra piazza Tu ridi e Piazza della Radio In collaborazione con Luce ...