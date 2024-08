Traffico Roma del 30-08-2024 ore 10 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 30 agosto 2024) Luceverdedalla redazione Buongiorno e ben trovati in studio Sonia cerquetani sulla via Nomentana per incidente code altezza Viale Regina Margherita in direzione di Piazzale Porta Pia oggi e domani sabato 31 agosto lavori con chiusura al transito di via Falcone Borsellino e di via dei Cavalieri di Vittorio Veneto e questo per interventi necessari per sicurezza le aree verdi di parco Monte Mario colpite recentemente da un vasto incendio da oggi al 10 di settembre chiusa per lavori via Cimarosa tra viale Liegi e via Boccherini per lavori di potatura in Viale Guglielmo Marconi ancora per oggi e domani carreggiata ridotta tra Piazza Augusto Righi e Piazza della Radio maggiori informazioni su queste ed altre notizie sul sito.luceverde.