Traffico Roma del 30-08-2024 ore 08 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 30 agosto 2024) LuceverdeBuongiorno e ben trovati in redazione e Sonia cerquetani Scasso ilal momento su strade ed autostrade della capitale dalle 6 di oggi venerdì 30 agosto lavori con chiusura al transito di via Falcone Borsellino e di via dei Cavalieri di Vittorio Veneto la cosiddetta panoramica e questo fino alle 16 di domani 31 agosto per i lavori di potatura in Viale Guglielmo Marconi ancora per oggi e domani carreggiata ridotta tra Piazza Augusto Righi e Piazza della Radio ma per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it è tutto Grazie per l’attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilitĂ