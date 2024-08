Tennis | Us Open Doppio donne esordio vincente per Errani-Paolini

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di venerdì 30 agosto 2024) Le campionesse olimpiche si impongono 6-3 6-2 sul duo Kato-Wang NEW YORK (STATI UNITI) - Dopo il primo oro olimpico nella storia delitaliano, Sarae Jasminesono pronte a far sognare i tifosi italiani a New York. Unica coppia tutta azzurra nel tabellone delfemminile al