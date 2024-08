Tennis | Us Open Cocciaretto ko al secondo turno fuori anche Osaka

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di venerdì 30 agosto 2024) La marchigiana rimontata dalla Pavlyuchenkova NEW YORK (STATI UNITI) - Si ferma alil cammino di Elisabettaagli Us. La 23enne marchigiana risale nel primo set contro Anastasia Pavlyuchenkova, numero 25 del seeding, da 2-5 a 7-5 ma cede nei successivi due parziali per