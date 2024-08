Supplenze docenti 2024 in Sicilia algoritmo sarà avviato il 6 settembre

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di venerdì 30 agosto 2024), inil sistema informatizzato di nomine da GaE e GPS fino al 31 agosto o 30 giugno 2025il prossimo 6. Parteciperanno coloro che hanno presentato domanda per le max 150 preferenze entro lo scorso 7 agosto e hanno ancora diritto a ricevere una supplenza perché non immessi in ruolo. L'articolo, inil 6