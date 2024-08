Spoleto-Norcia In Mountain Bike c’è più gusto Weekend di festa

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 30 agosto 2024) Dopo il successo del 2023 per il decennale, si rinnova ada oggi a domenica, l’evento di fine estate Lain MTB, il più grande appuntamento cicloturistico d’Italia, nato per valorizzare un’area del magnifico territorio umbro dominata dalla spettacolare Vecchia Ferrovia che collegava in origine le due cittadine, poi convertita in tracciato ciclopedonale. L’evento è sostenuto dalla Pietro Coricelli, azienda olearia ambasciatrice dell’oro verde Made in Italy nel mondo. Intorno alla corsa di domenica – articolata in cinque percorsi diversi per difficoltà, incluso un nuovo percorso con due salite sfidanti – è in programma una grande kermesse di tre giorni con eventi e iniziative aperti a tutti al ’Village’ dell’evento nel cuore della città.