Speed 30 08 2024 Spoiler

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di venerdì 30 agosto 2024) Lo show viene caricato alle 18 di pomeriggio sul canale Twitter della WWE, ho aperto X esattamente alle 18:15 e come primo post mi becco Andrade che festeggia la sua vittoria, pure sul canale della WWE prima del match ti compare il post del campione, già è uno show di cui non frega niente a nessuno e poi fai pure glidel match in teoria più importante da un mese a questa parte.