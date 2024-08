Sora Innamorata e disperata lascia biglietto al supermercato | se anche tu ti sei innamorato… scrivimi!

Leggi tutta la notizia su temporeale.info

(Di venerdì 30 agosto 2024)– Se non è, poco ci manca. Le frecce di Cupido hanno provocato ferite sanguinanti ad una cliente che martedì 27 agosto era in fila, come tanti, presso una delle casse delConad nella centralissima via San Domenico a. Quanto è o sarebbe avvenuto l’ha esternato la stessa neosu L'articoloal: “setu ti sei innamorato”.! Temporeale Quotidiano.