SKY – Gilmour-Napoli è fatta | contratto depositato le cifre dell’affare

(Di venerdì 30 agosto 2024) Billyha firmato con il. Visite mediche già svolte in Inghilterra. Manca solo l’annuncio ufficiale. Ilpiazza il colpo Billy. Il centrocampista scozzese ha firmato ilche lo legherà agli azzurri, dopo aver superato le visite mediche in Inghilterra. Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di Sky, conferma l’affare: “Billysarà un nuovo giocatore del: il centrocampista arriva dal Brighton per 14 milioni di euro. Il giocatore ha firmato ilche lo legherà al club azzurro, dopo aver sostenuto le visite mediche in Inghilterra”. Ilsi assicura così un rinforzo di qualità per il centrocampo di Antonio Conte., classe 2001, arriva dal Brighton per una cifra importante, segno delle ambizioni del club partenopeo. La trattativa, che sembrava complicata nei giorni scorsi, ha avuto un’accelerazione improvvisa.