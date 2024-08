Show dell’Inter a San Siro Atalanta travolta 4-0

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 30 agosto 2024) MILANO (ITALPRESS) – L’Inter spazza via qualsiasi dubbio demolendo un’irriconoscibile. Finisce 4-0 a San, con doppietta di Thuram, gol di Barella e autorete di Djimsiti: un risultato rotondo che lascia poco spazio a interpretazioni varie. Seconda vittoria in campionato per la squadra di Inzaghi, che per il momento si gode il primato assieme al Torino, in attesa della Juventus, impegnata domenica sera in casa contro la Roma. Nulla da fare per la compagine guidata da Gian Piero Gasperini, mai in partita e troppo distratta nei singoli episodi.L’Inter ha iniziato nel miglior modo possibile sbloccando immediatamente una partita che sarebbe potuta diventare complicata. Dopo 3? Thuram ha tentato un cross rasoterra, decisiva la deviazione di Djimsiti in scivolata che ha beffato Carnesecchi.