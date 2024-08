Sharon Verzeni la storia dell' omicidio di Terno d' Isola | cosa è successo

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di venerdì 30 agosto 2024) Era la notte tra il 29 e il 30 luglio quando la barista 33enne usciva dalla sua casa did’(Bergamo) da sola per una passeggiata. Dopo poco meno di un'ora la chiamata al 112: qualcuno l'ha accoltellata. Poi la morte per tre colpi fatali, evidenzia l'autopsia. La svolta nelle indagini arriva esattamente a un mese dal delitto. Nella notte tra il 29 e il 30 agosto viene fermato un uomo 31enne. Era stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza did'mentre si allontanava velocemente in bici dalla zona. Sentito come persona informata sui fatti, presto diventa indagato e poi confessa: "Ho avuto un raptus. L'ho vista e l'ho uccisa". Quella sera era uscito di casa con 4 coltelli. Non conoscevae non c'è alcun movente specifico per il delitto.