Sharon Verzeni | la sequenza dell’omicidio I coltelli da casa la strada che si incrocia con quella del suo assassino Poteva toccare a chiunque

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 30 agosto 2024) Bergamo –“si trovava nel posto sbagliato nel momento sbagliato”. La vita della barista 33enne si è spezzata la notte tra il 29 e il 30 luglio. Esattamente un mese dopo, la svolta: Moussa Sangare, 31 anni, è stato fermato nella notte. È il soggetto ripreso dalle telecamere di videosorveglianza del comune di Terno d'Isola a bordo di una bicicletta. In quelle immagini, proprio nella notte, si allontanava velocemente dalla scena del crimine. Il giovane - identificato anche grazie alla testimonianza di due stranieri di origini marocchine regolarmente residenti in Italia, "due onesti cittadini", ha reso piena confessione nella notte durante il primo interrogatorio. Così sono stati recuperati - su indicazione del 31enne - gli abiti e iutilizzati per togliere la vita a. “Non c'è stato nessun movente, i due non si conoscevano.