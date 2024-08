Sharon sfogo di Ruocco | Cercano l' arma dopo un mese Il supertestimone e l' uomo sparito vestito di giallo

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

(Di venerdì 30 agosto 2024) Del killer diVerzeni non c'è traccia e non si trova nemmeno l'del delitto. Ormai è passato esattamente undall'omicidio della 33enne di Terno d'Isola nella Bergamasca e le indagini non si stanno concentrando su un'unica pista, ma restano vaste e tutte le ipotesi sono ancora sul tavolo. La conferma arriva dalla procuratrice di Bergamo Maria Cristina Rota, l'aggiunto in attesa del nuovo procuratore Maurizio Romanelli. "Abbiamo delle ragioni - spiega Rota a Il Corriere della Sera - per essere moderatamente ottimisti di arrivare in tempi non lunghi alla soluzione del caso. Ma in questo momento, vi prego, lasciateci lavorare". Quanto alla posizione del compagno di, Sergio, ripetutamente convocato dai carabinieri e al centro dell'attenzione dei media, è netta. Segui su affaritaliani.it