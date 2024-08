Sfida tra i fornelli al parco Nenni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 30 agosto 2024) Sono aperte le iscrizioni per la elezione dello ‘Chef del quartiere’ che si terrà a Savignano sul Rubicone il 5 settembre alle 20.30 nelorganizzato da Rio Salto Castelvecchio. Unain cucina tra pietanze e dolci che vedrà l’elezione del migliore chef e migliore pasticciere. I partecipanti porteranno il piatto da loro preparato che verrà assaggiato e valutato da una giuria composta anche da chef e pasticcieri. A fine serata i piatti preparati verrano distribuiti e assaggiati dai presenti. La partecipazione è aperta a tutti ma necessita di iscrizione al 347-1038346, Assunta Ciaravolo presidente del quartiere dice: "Questa gara ha visto ogni voltarsi persone veramente brave ai, tanto da mettere sempre la giuria in difficoltà. Anche quest’ anno, sono certa che i partecipanti non saranno da meno.