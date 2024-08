Serie C 2a giornata | stasera si parte con tre anticipi

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 30 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoInizierà questa sera con i primi treil secondo turno nel girone C diC. L’Audace Cerignola, reduce dal blitz contro la Juventus Next Gen carca il bis ospitando il Messina. Fari puntati sul Pinto dove la Casertana attende la Juventus Next Gen mentre la terza sfida è Taranto-Latina. 2aVenerdì 30 agosto, ore 20.