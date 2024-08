Serie A – Allo Stadium Juventus per la fuga Roma per il riscatto Lazio-Milan Taty sfida Leão | i bomber a segno a 300 su Sisal it

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di venerdì 30 agosto 2024), 30 agosto 2024 – La terza giornata diA manda in scena due grandi classiche del campionato come, i bianconeri vanno a caccia del terzo successo in fila dall’inizio dell’anno e cercano laalla prima pausa stagionale. I capitolini, dal canto loro, hanno bisogno di una sterzata