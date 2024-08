Serie A 2024 25 | la classifica dei pali e delle traverse colpite e subite

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 30 agosto 2024) Laaggiornata deinella/25. Grande attesa per il massimo campionato italiano, che prende il via sabato 17 agosto e che accompagnerà tifosi e appassionati fino a maggio del prossimo anno. Sportface.it vi offrirà aggiornamenti in tempo reale sulla situazione deiinA da ciascuna squadra. La Juventus è stata la squadra che nella passata stagione ha colpito più legni con 18, seguita da Lazio e Fiorentina con 17, mentre il Verona è la formazione più fortunata da questo punto di vista, con ben 20 legni subiti. Quale sarà la squadra più sfortunata quest’anno? Scopriamolo insieme.