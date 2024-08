Sergio Rubini a Venezia | Il mio Leopardi rivoluzionario e veggente

Leggi tutta la notizia su amica

(Di venerdì 30 agosto 2024) (askanews) – È unmolto diverso da quello che molti hanno conosciuto sui banchi di scuola quello raccontato danella miniserie presentata fuori concorso alla Mostra d’arte Cinematografica diil poeta dell’infinito, interpretato da Leonardo Maltese, racconta la vicenda umana e storica del grande poeta, non solo letterato ma anche filosofo, pensatore politico, uno dei massimi esponenti della cultura italiana di tutti i tempi. «La guida per fare questodiverso l’abbiamo ricevuta proprio da. – ha spiegato– È stato sempre tirato un po’ per la giacchetta da tanti, l’hanno fatto diventare il poeta pessimista, oppure il poeta patriottico, il poeta eternamente triste. In realtà ha avuto un pensiero molto multiforme, quindi noi abbiamo cercato di raccontare quello che ha scritto».