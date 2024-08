Sequestri di prodotti ritenuti pericolosi nel foggiano Guardia di finanza

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di venerdì 30 agosto 2024) Di seguito un comunicato diffuso dalladi: Nell’ambito di mirati interventi di prevenzione e repressione della contraffazione, dell’abusivismo commerciale e delle altre correlate forme di illegalità disposti dal Comando Provinciale di Foggia nei mesi estivi, in concomitanza con l’incremento dei flussi turistici, le Fiamme Gialle Daune hanno sequestrato circa 1.500 capi di abbigliamento, pelletteria, calzature e occhiali riportanti marchi contraffatti, oltre a 7.500 articoli di bigiotteria e per il mare con falsa indicazione “made in Italy”, ovvero non in regola con l’obbligo della marcatura “CE”.