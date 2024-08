Scopre di dover affrontare il Milan in Champions | l’esplosione di gioia dell’ex Kucka è virale video

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 30 agosto 2024) Juraj, centrocampista che in Italia ha vestito le maglie di, Genoa e Parma, era in ritiro con il suo Slovan Bratislava quando ha assistito alla diretta dei sorteggi per la nuovaLeague. Quandoche la sua squadra affronterà ilesplode in una vistosa manifestazione di. L'articolodiilindi) proviene da Il Fatto Quotidiano.