Schnabel Bce serve cautela sul taglio dei tassi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 30 agosto 2024) La Banca centrale europea non dovrebbe abbassare idi interesse troppo rapidamente perché "l'attuale livello dell'inflazione complessiva sottovaluta le sfide che la politica monetaria deve ancora affrontare". Lo ha detto Isabel, membro del comitato esecutivo della Bce. "Visto che il percorso di un ritorno alla stabilità dei prezzi si basa su una serie di ipotesi critiche, la politica monetaria dovrebbe procedere gradualmente e con", ha affermatoparlando a Tallinn, in Estonia. "Il ritmo dell'allentamento della politica non può essere meccanico. Deve basarsi su dati e analisi", ha sottolineato.