Schlein a Terni elogia il campo largo | Per la prima volta in Umbria tante forze di opposizione insieme per dare un’alternativa alla destra

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 30 agosto 2024) “Qui in questa regione è successa una cosa preziosa: lealternativesono andatea chiederesindaca di Assisi di mettersi a disposizione per un progetto condiviso in”. Lo ha detto dal palco della festa dell’Unità ala segretaria del Pd, Elly, in meritocandidatura della sindaca di Assisi, Stefania Proietti, che correrà per le elezioni regionali. L'articoloil: “Per laindiper” proviene da Il Fatto Quotidiano.