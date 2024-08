Santa Messa in tv e streaming di Venerdì 30 Agosto 2024 | orari e canali dove seguirla

Leggi tutta la notizia su lalucedimaria

(Di venerdì 30 agosto 2024) Per assistere alladel 30in tv o, eccoper seguire la celebrazione. Non sempre, purtroppo, ci è possibile andare a. Ci sono delle volte in cui, si soffre a causa di determinate infermità e queste impediscono di recarsi in chiesa. In questi contesti, la cosa L'articoloin tv edi30proviene da La Luce di Maria.