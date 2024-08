RISULTATI | IWA August Of Pain 29 08 2024

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di venerdì 30 agosto 2024) Idello Show andato in scena Giovedì al Polo IWA di Veroli (FR): IWAOfGiovedì 28 Agosto – Veroli (FR) Christian Gladio batte Taoman Triple Treat MatchZero The Fool batte Fashion Gabriel e Davide Calo* IWA Rising Star ChampionNic Fedeli (c) Vs Joe Ocasio finisce No Contest, Fedeli mantiene il Titolo IWA International Title (Decision Match)Joe Ocasio batte Luke Astaroth e diventa Nuovo Campione!!! *Al Debutto