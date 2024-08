Riassunto | STMicroelectronics entra in Quintauris come sesta società azionista

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di venerdì 30 agosto 2024) Il produttore di semiconduttori è l’ultima organizzazione a unirsi ad altri operatori del settore che stanno approfondendo le potenzialità dell’architettura RISC-V MONACO–(BUSINESS WIRE)–(NYSE:STM), leader mondiale nei semiconduttori al servizio dei clienti in tutte le applicazioni dell’elettronica, èta a far parte diGmbH. La ST si aggiunge agli altri azionisti di, Robert Bosch GmbH, Infineon Technologies AG, Nordic Semiconductor ASA, NXP® Semiconductors e Qualcomm Technologies, Inc.è stata fondata nel dicembre 2023 per promuovere l’adozione di prodotti basati sui principi RISC-V. Ciò comprende l’accesso alle architetture di riferimento e l’assistenza nella creazione di soluzioni versatili e intersettoriali.