Rapina a mano armata in tabaccheria Minorenni arrestati dopo la fuga

(Di venerdì 30 agosto 2024) Si è trasformato in una scena da film, con coltelli a serramanico e inseguimenti, il sonnacchioso sabato pomeriggio nella calda periferia estiva di Monsum, dove unaè andata male, anzi malissimo per due ladriche hanno tentato il colpo. L’obiettivo era ladell’ex sindaco Roberto Forassiepi in via Cesare Battisti, nella frazione di Le Case. Al momento del colpo dietro il banco c’era il figlio, Enrico, mentre il padre Roberto conferma quanto avvenuto. "Lui sta bene, è riuscito a scappare – rassicura l’ex sindaco – ma ne parla malvolentieri. Tanto cheaver saputo che erano dueavrebbe voluto ritirare la denuncia e magari andare a parlare con le famiglie, ma non è stato possibile per la gravità del reato". La paura però è stata tanta. Secondo il racconto di Roberto Forassiepi erano circa le 16.