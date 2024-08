Randi Ingerman truffata dalla sua legale | Abbiamo vinto riceverai 277mila euro

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 30 agosto 2024)sua: “” È stata rinviata a giudizio con l’accusa di ipotesi di patrocinio infedele e di falso Serena Grassi, l’exdiche avrebbe truffato la showgirl facendole credere di averdelle cause che in realtà non erano state nemmeno mai avviate. L’avvocata, infatti, tranquillizzava la sua cliente,per l’appunto, dicendole che avevauna causa contro una banca e il Tribunale Civile di Milano e che le sarebbero state riconosciute. Le cause, in realtà, non erano nemmeno mai state avviate o, nel peggiore dei casi, erano state intentate davveroma erano state perse. La, inoltre, mostrava alla sua cliente le sentenze del Tribunale, che, però, erano contraffatte.