Radu novità sul futuro | Inter al lavoro per un accordo in extremis! – Sky

(Di venerdì 30 agosto 2024) A meno uno dalla chiusura del mercato l’lavora ancora a un paio di situazioni, tra queste l’uscita di Ionut. Dialogo aperto con un club intenzionato ad accoglierlo. ULTIME ORE – Alla fine della sessione estiva di calciomercato manca ormai meno di un giorno. Domani, mentre l’sarà in campo per sfidare l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, le porte dell’Hotel Sheraton, teatro delle ultime calde ore di mercato, chiuderanno definitivamente. Nonostante, dunque, manchino pochissime ore, il club nerazzurro potrebbe mettere a segno ancora delle operazioni. L’ufficialità della firma di Tomas Palacios non è l’unica questione ancora in ballo per l’, poiché qualcosa sembra muoversi anche nell’ambito delle uscite. Il nome in questione è quello di Ionut, portiere cresciuto nel vivaio nerazzurro e negli ultimi anni sempre impegnato in prestiti all’estero.